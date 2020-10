In Anwesenheit von jungen und älteren sportbegeisterten Skatern und Bikern wurde die Trendsportanlage Open Airea am Kaisergarten kürzlich durch Oberbürgermeister Daniel Schranz wiedereröffnet. Auch die neuen Vorsitzenden des Jugendparlaments, des Stadtsportbundes und Vertreter von Politik und Verwaltung aus den Bereichen Sport und Jugend sowie des Betreibers der Anlage waren gekommen und neugierig.

Die praktische Einweihung der modernisierten und neuen Attraktionen wie einer Bowl, der Pump-Track-Anlage oder der Street-Fläche aus Beton ließ nicht lange auf sich warten. Jetzt kann hier wieder mit viel Elan und Spaß an Bewegung jede Menge ausprobiert werden. Die zahlreich vertretenen Sportler ließen sich hierzu nicht lange bitten.

Langfristig soll die Open Airea als Standort für die Deutschen Skatemeisterschaften in der Kategorie „Bowl“ etabliert werden. Der auf solche Projekte spezialisierte Planer, Ingo Naschold von DSGN CONCEPTS aus Münster, wird den städtischen Bereich Sport, wenn es soweit ist, in der Planung und Umsetzung bei der ersten Durchführung unterstützen und die entsprechenden Kontakte herstellen.

Folgende Einzelmaßnahmen wurden auf der Trendsportanlage durchgeführt: Das im Skate-Jargon verwendete Wort "Bowl" stammt aus dem Englischen, es bedeutet Schüssel. Und genauso sieht die Anlage auch aus, die ihren Ursprung in Amerika hat. Anfangs wurde in stillgelegten Swimming-Pools geskatet, da diese, entgegen der europäischen Pools, häufig abgerundete Übergänge zwischen Beckenboden und Beckenwand aufweisen oder komplett schüssel- oder nierenförmig sind.

Einzigartige Bowl

Die aus Beton modellierte Bowl in der Open Airea ist aufgrund ihrer Größe im Ruhrgebiet einzigartig und soll als Magnet für Skater über die Stadtgrenzen hinaus dienen.

Auf der bisher mit Halfpipes und anderen Hindernissen aus Holz ausgestatteten Skatefläche ist eine moderne Street-Fläche aus Beton entstanden. Beim "Streetskaten" werden die Tricks an den im städtischen Raum vorhandenen Hindernissen (obstacles) wie Mauern, Treppen, Geländern, Rampen und Ähnlichem oder in einer extra angelegten Hindernislandschaft durchgeführt (Skatepark).

Die Streetfläche in der Open Airea orientiert sich in ihrer Ausprägung und Gestaltung an einem urbanen Park. Damit soll der Flair des ursprünglichen Streetskatens verstärkt und die Fläche für Streetskater attraktiver werden.

"Pump-Track-Anlage"

Auf der Fläche der bisherigen Inline-Hockey-Anlage ist eine moderne "Pump-Track-Anlage" entstanden. Ein Pumptrack ist eine künstlich angelegte Strecke mit speziell geformten Hügeln und Steilkurven. Durch wechselweises, punktgenaues Hochziehen und Niederdrücken des Bikes kann ein Pumptrack befahren werden ohne dabei in die Pedale treten zu müssen. Die Oberfläche ist dabei asphaltiert und bietet sehr gute Rolleigenschaften.

Darüber hinaus eignet sich der Pumptrack hervorragend für alle Rollsportgeräte und ist sowohl für Anfänger und Fortgeschrittene leicht zu befahren. Auch Kinder können mit Fahrrädern oder Laufrädern erste Erfahrungen auf einem Pumptrack machen.