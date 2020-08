Das über die Stadtgrenzen hinaus beliebte Naherholungsgebiet um Kaisergarten und Stadion Niederrhein soll ein weiteres Highlight erhalten. Denn dort plant die Stadt Oberhausen eine neue beleuchtete Rundlaufstrecke, was für die CDU Anlass genug war, um sich im Rahmen ihrer „Erfolgs-Tour“ vor Ort zu informieren. Mit dabei: Oberbürgermeister Daniel Schranz, Stadtsportbund-Chef Manfred Gregorius sowie interessierte Bürger.

Manfred Gregorius spricht von einem Projekt, das einen lang ersehnten Wunsch vieler Sportler erfülle. „Wir stehen kurz vor dem Finale“, so der SSB-Vorsitzende, „die Strecke wird neun Kilometer lang und soll am Kanal entlang zur Marina zum Stadion und zum Haus Ripshorst durch den Grafenbusch und den Kaisergarten führen.“

Rundkurs

Nach Ansicht von Daniel Schranz stärkt die Laufstrecke noch einmal zusätzlich das Park-Image der Stadt. „Gleichzeitig kann sie eine Klammer für die zahlreichen sportlich genutzten Flächen zwischen Kaisergarten, dem Stadion Niederrhein und der Olga sein.“ Er stehe voll hinter dem Projekt und werde sich weiter für die Realisierung einsetzen. Denn es sei genau das, was uns noch fehlt.

Nicht nur Jogger, sondern auch Walker, Spaziergänger und Radfahrer sollen von einem barrierefreien Weg profitieren. Die Pläne sind erstellt, die Kosten liegen bei etwa 2,5 Millionen Euro, die für die Beleuchtung und unter anderem bei der Beseitigung von Engpässen oder störenden Treppen anfallen.

Auch der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Werner Nakot glaubt fest an einen Erfolg und weist auf die beleuchtete Lauftrecke an der Duisburger Regattabahn und ihre große Beliebtheit hin. Gleichzeitig erinnert er an den CDU-Plan, mitten in der Stadt einen Central Park zu verwirklichen, der durch die Verbindung bereits vorhandener Grünanlagen entsteht. „Da passt die Laufstrecke ganz ausgezeichnet ins Bild“, freut sich Nakot.