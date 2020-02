Neue Trainingsjacken für den FC Together

Pünktlich zur Rückrunde in der Kreisliga C übergab die Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft (MWB) jetzt 25 Softshelljacken an das Team des FC Together - DRK Oberhausen e. V. „Wir finden es großartig, dass junge Menschen aus ganz verschiedenen Kulturen zusammen kommen, um gemeinsam etwas zu erreichen. Teamwork und Zusammenhalt sind zeitlose Werte, weshalb wir den FC Together sehr gerne unterstützen“, so Sarah Dibo von der MWB.

Entstanden ist der FC Together aus der Geflüchtetenhilfe des DRK Oberhausen. Aus der Projektarbeit mit den jungen Männern entstand der Wunsch eine eigene Fußballmannschaft zu gründen, ganz nach dem Motto „Integration durch Sport“. Die allein reisenden Männer entstammen Nationen wie Guinea oder dem Irak – die Liebe zum Fußball vereint alle Spieler des FC Together. Umso dankbarer sind sie für die neuen Trainingsjacken. „Es ist kalt und unsere Ausrüstung besteht finanziell bedingt nur aus einem Trikotsatz und Schuhen“, erläutert der Vorsitzende des FC Together, Jörg Fischer. „Mit den Jacken der Mülheimer Wohnungsbaugenossenschaft haben unsere Jungs jetzt etwas Warmes zum Anziehen. Wir freuen uns wirklich sehr über die Unterstützung der MWB!“ Der FC Together freut sich über weitere Sponsoren oder finanzielle Unterstützung zur Ausstattung der Mannschaft.