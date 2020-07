Move your Body! Bewege Deinen Körper und tanze zur Musik. Tanzen macht Freude und ist in jedem Alter die ideale Form sich fit zu halten. Man sollte das Älterwerden sportlich nehmen, um die Fitness möglichst lange zu erhalten. Regelmäßige Bewegung und ein gesundes Körpertraining machen Spaß, schenken Erfolgserlebnisse und bringen gleichgesinnte Menschen zusammen.

Die Übungsleiterinnen des VfL Bergheide Angelika D´Argenio und Monika Weißenfels laden Sie und Ihn ein, bei diesem effektiven Ganzkörpertraining mitzumachen.

Entdecke eine neue Tanzwelt mit Spaß. Durch Gymnastik zur Erwärmung gewinnt Dein Körper an Beweglichkeit. Zusätzlich werden Koordination, Gleichgewicht und Gedächtnisleistung gefördert. Die Muskulatur und das Herz-Kreislaufsystem werden gestärkt. Aus verschiedenen Tanzstilen werden Schritte geübt und nach und nach zu Schrittfolgen zusammengesetzt. Dabei steht die Freude an der Bewegung immer im Vordergrund. Die Abwechslung beim Training tut Körper, Geist und Seele gut. Die Haltung und Beweglichkeit wird verbessert und steigert die Energie und Lebensfreude. Ein Einstieg ist jederzeit ohne Vorkenntnisse möglich.

Treffpunkt: Halle an der Elpenbachstraße,

Wann: dienstags von 19.30 bis 21.00 Uhr,

Beginn: 18.08.2020

Eine Schnupperstunde ist kostenlos. Wir freuen uns auf Euch.

Nähere Infos unter: www.vfl-bergheide.de