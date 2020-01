Für die Nordtriathleten ist Ruhe eingekehrt. Der Nikolauslauf 2019 war ein forderndes Event, welches aber mit Bravour gemeistert wurde. Nun heißt es sich wieder ganz den sportlichen Zielen zu widmen. Den Anfang macht auch in diesem Jahr die traditionelle Winterlaufserie des ASV Duisburg.

Auch wenn die Schlagzeilen der letzten Wochen sicherlich vom Nikolauslauf geprägt waren, starteten zahlreiche Nordtriathleten bei diversen Laufveranstaltungen im heimischen Revier. Dazu gehörte u.a. der Halloween Run Duisburg, aber auch der Herbstwaldlauf Bottrop, der Rennbahn-Crosslauf in Mülheim und der traditionelle Silvesterlauf der KAB-Bottrop Grafenwald.

Als Vorbereitung auf die kommenden Wettkämpfe haben auch in diesem Jahr insgesamt neun Nordtriathletinnen und Nordtriathleten für die Winterlaufserie an der Duisburger Wedau gemeldet. Wie immer gibt es die klassische Aufteilung in die kleine- und große Serie.

Auf der kleinen Serie starten Karin Kempmann, Ute Linnenkamp, Andreas Bösing, Uli Meier, und Norbert Schmitz. Startschuss für das erste Event über schnelle fünf Kilometer ist bereits am kommenden Samstag, 18.01.2020 um 14:00 Uhr. 10 Kilometer werden die Nordler Carsten Hoffmann, David Kluß und Frank Wehran unter die Laufschuhe nehmen. Die große Serie startet am gleichen Tag, allerdings erst um 15:00 Uhr.

Ironman Italien wird zur Vereinsmeisterschaft

Ganz bewusst auf einen Start in Duisburg verzichten in diesem Jahr Julia Reinhardt, Niklas Kuschewski, Max Niemand und Andreas Altieri. Auch Dirk Adolphs wird seinen AK Sieg aus dem Jahr 2019 auf der kleinen Serie nicht verteidigen. Der gemeinsame sportliche Höhepunkt findet in diesem Jahr erst Ende September im italienischen Cervia statt. Eine große Gruppe von insgesamt 10 Nordlerinnen und Nordler starten auf allen angebotenen Distanzen des Ironman Italien. Sechs von Ihnen sogar auf der vollen Ironman Distanz. Eine Laufserie mit voller Intensität passt leider nicht immer in den gut gefüllten Trainingsplan.

Auf der Suche nach Verstärkung

Davon losgelöst läuft auch die Planung der Ligasaison an. Die Nordtriathleten Oberhausen starten auch weiterhin mit zwei Mannschaften in der Landesliga Mitte und in der Verbandsliga Mitte / Süd. Selbstverständlich ist man im Oberhausener Norden weiterhin an Triathloneinsteigern, aber auch an ambitionierten Triathleten interessiert. Insbesondere für die Verbandsliga Mannschaft ist man weiterhin auf der Suche nach Verstärkung. Über einen Neuzugang für die kommende Saison konnte man sich bereits freuen. Christian Huppertz wechselte vom Duisburger SV98 Triathlon Team in den Oberhausener Norden, und wird zukünftig auch um Ligapunkte und Platzziffern für die Nordtriathleten an den Start gehen.

Neugierige Sportlerinnen und Sportler können sich gerne bei Abteilungsleiter Florian Marbach unter der E-Mail-Adresse nordtriathleten@gmx.de zu einem Probetraining anmelden. Mehr Informationen findet man auch auf der Homepage www.nordtriathleten.de .