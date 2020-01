Grand Dame des Oberhausener Kanu-Sports wird 80

Ingrid Heuser, Teilnehmerin der Olympischen Spiele Tokyo 1964 und Trägerin der Ehrennadel der Stadt Oberhausen wird am kommenden Donnerstag 80 Jahre alt.

1959 dem AKC Oberhausen beigetreten begann Ingrid Heuser ihre aktive Karriere als Leistungssportler 1960 mit ersten Regatten. Bei den Deutsche Meisterschaften 1962 in Mannheim konnte sie im Einerkajak über die 500m ihre erste Vizemeisterschaft erringen. Aufgrund dieser Leistung erfolgte die Berufung von Ingrid Heuser in die Nationalmannschaft für die Teilnahme am Länderkampf in Essen auf dem Baldeneysee. Auch hier konnte sie mit einer Silbermedaille im Einerkajak über die 500m überzeugen. Nachdem sie gut ins Jahr 1963 gestartet war, stürzte Ingrid Heuser auf dem Weg von der Arbeit zum Training mit dem Fahrrad, brach sich den Mittelhandknochen und fiel für die Europameisterschaften aus. 1964 kehrte sie jedoch stärker als vorher wieder zurück, nahm mit der (westdeutschen) Nationalmannschaft an den Ausscheidungskämpfen gegen die Nationalmannschaft der DDR – 1964 gab es die letzte gesamtdeutsche Mannschaft bis zur Wende – teil und qualifizierte sich. Die Teilnahme als Ersatzfahrerin tröstete allerdings nicht darüber hinweg, dass ihrer Freundin Elke Felten (Bertasee Duisburg) von Bundestrainer Horst Böhle (Bertasee Duisburg..) der Vorzug trotz schlechterer Wettkampfergebnisse gegeben wurde. Mit der Europameisterschaft 1965 und dem Gewinn der Bronzemedaille im Viererkajak über die 500m beendete Ingrid Heuser ihre internationale Laufbahn.

Seit 1966 ist Ingrid Heuser bis zum heutigen Tage als Übungsleiterin im AKC Oberhausen tätig. Ihr größter Erfolg als Trainerin, neben zahlreichen Deutschen- und Landesmeisterschaften, war der Gewinn der Junioren- Weltmeisterschaft von Nadine- Opgen- Rhein 1993. Von 1982 bis 1992 war Ingrid Heuser beratendes Mitglied im Sportausschuss der Stadt Oberhausen. Im November 1988 überreichte ihr der damalige Oberbürgermeister Friedhelm van den Mond die „Ehrennadel der Stadt Oberhausen“ für ihre Verdienste um den Oberhausener Sport. Nach langanhaltenden Diskussionen um die Zukunft des Oberhausener Spitzensports gehörte Ingrid Heuser 1989 zu den Gründungsmitgliedern des „Fördervereins Oberhausener Spitzensport“. Ihre 1976 begonnene Tätigkeit als Sportwartin des AKC Oberhausen beendete sie nach 42 Jahren im März 2018. Als Trainerin betreut sie aber weiterhin (mit 80 Jahren) die Altersklasse der 11-15jährigen Schüler/ innen und erstjährigen Jugendlichen. Spaziergänger am Ruhrufer und rund um das Alstadener Biotop hören ihre Stimme, wenn sie Kommandos gibt und Fehler korrigiert.

Werdegang

1959- Eintritt in den AKC Oberhausen

1960- erste Regatten

1962- 2. Platz DM im K1 500m

Nationalmannschaft, 2.Platz Länderkampf Intern. Regatta Essen K1 500m

1963- Bruch des Mittelhandknochens während der Saisonvorbereitung zur EM

1964- Qualifikation für die letzte gesamtdeutsche Mannschaft zu den Olympischen Spielen Tokyo; Teilnahme als Ersatzfahrerin

1965- 3. Platz K4 500m EM Snagov/ Rumänien, Gründung und Aufbau einer Mädchenmannschaft

1966- 1984 neben der Trainertätigkeit immer noch auf nationaler Ebene als Sportlerin bei DM erfolgreich unterwegs, 1987 zur DM Hamburg letztmals Ersatzfahrerin zur Absicherung des damen- LK- Viererkajaks des AKC Oberhausen

1976- Wahl zur Sportwartin AKC Oberhausen

1982- 1992 beratendes Mitglied/ fachkundiger Bürger im Sportsausschuss Oberhausen

1988 Ehrennadel der Stadt Oberhausen für ihre Verdienste im Sport und der Jugendarbeit

1989 Gründungsmitglied Förderverein Oberhausener Leistung- und Spitzensport, bis heute Mitglied im Beirat des Fördervereins