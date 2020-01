Seinen größten Erfolg feierte er im Jahr 2013, als er als Co-Trainer des FC Bayern München das Triple, bestehend aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions-League, gewann - am kommenden Sonntag, 12. Januar, ist er zu Gast beim Oberhausener Fußball-Landesligisten Spvgg. Sterkrade-Nord. Die Rede ist von Peter Hermann.

In der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr wird der langjährige Trainerassistent von Jupp Heynckes eine öffentliche Trainingseinheit im Nordler Park an der Lütticher Straße in Oberhausen Schmachtendorf abhalten. Der 67-jährige wurde in den vergangenen 30 Jahren zu einem der bekanntesten Co-Trainer der Welt. Neben dem FC Bayern war er auch für Bayer Leverkusen, den FC Schalke 04, Fortuna Düsseldorf, sowie den Hamburger SV tätig und sammelte in der Zeit eine Trophäe nach der anderen.

Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft

Neben Jupp Heynckes arbeitete er unter anderem mit Niko Kovac, Friedhelm Funkel und Jens Keller zusammen. Seit 2019 bereitet er als Co-Trainer der Deutschen U18-Nationalmannschaft junge Talente auf den Weg in den Profifußball vor.

Öffentliches Training

Am 12. Januar findet in der Zeit von 13 bis 14.30 Uhr im Nordler Park ein öffentliches Sondertraining für die erste Mannschaft des Landesligisten unter der Leitung von Peter Hermann statt. Der Verein heißt Interessierte herzlich Willkommen.