In der Sportschule in Duisburg-Wedau fand kürzlich die Ehrung für die Breitensportler durch den Radsportverband Nordrhein-Westfalen statt. Bei dieser Ehrung wurden auch die erfolgreichen Radtourenfahrer des Radsportvereins Blau-Gelb 1928 Oberhausen e.V. geehrt.

In der Damenklasse 4 erreichte Renate Wiedemann als Zweitplatzierte 60 Punkte und 2.230 Kilometer. Karl-Peter Mankwald belegte in der Seniorenklasse 3 mit 157 Punkten und 5.859 Kilometern Platz drei und Heinrich Rösen in der Seniorenklasse 4 als Zweitplatzierter 135 Punkte und 4.902 Kilometer. Damit wurde ein erfolgreiches Jahr für die Breitensportler des Vereins feierlich beendet.

Weitere Infos im Netz unter Blau-Gelb Oberhausen