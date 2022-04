RWO Endurance Team startet beim 3. Lauf der Winterlaufserie bei winterlichen, frostigen Temperaturen am 02.04.2022

Beim dritten und letzten Lauf der Winterlaufserie in Duisburg wurde der Laufwettbewerb seinem Namen gerecht. Im Gegensatz zu den beiden anderen Läufen ging es diesmal bei winterlichen, frostigen Temperaturen auf die Strecke. Auch hier bewiesen die Starter vom RWO Endurance Team wieder einmal umso mehr ihre Leistungsfähigkeit und Stärke. Aber dazu später mehr. Und damit wären wir auch schon beim Thema, wenn die Teilnehmer gefragt wurden : ,, Wie war denn die Vorbereitung auf die Winterlaufserie in Duisburg“ ? Dann bekam man als Antwort neben den normalen Schilderungen der persönlichen Wettkampfvorbereitung, immer das gleiche zu hören. Es wurde ein Dank an zwei Personen aus dem Verein ausgesprochen, und zwar an Timo Schaffeld und Kevin Engler. Zitat der Teammitglieder des RWO Endurance Team : ,, Auch bei diesem Lauf zeigt sich, dass sich das gut Bahntraining durch Timo und Kevin auszahlt, einen großen und lieben Dank an das Trainerteam Timo Schaffeld und Kevin Engler“. An den Start nach der guten Vorbereitung für das RWO Endurance Team gingen beim dritten und letzten Lauf der kleinen Serie in Duisburg Heike Dallmann und Sophie Hofstetter. Heike Dallmann absolvierte die 10 km in 49:55 Minuten, mit einem gesamten 201. Platz und einem gesamten 50. Platz in der weiblichen Wertung ab. Sie belegte bei diesem Lauf den 4 Platz in der AK 55. In der Serienwertung belegte sie in der AK W55 den 4. Platz. Sie ist sehr zufrieden und glücklich, sie ist bei jedem Lauf schneller geworden und hat bei diesem Lauf ihre persönlichen Erwartungen übertroffen. Sophie Hofstetter finishte die 10 km in 42:11 Minuten, mit einem gesamten 56. Platz, in der weiblichen Wertung erreichte sie den gesamten 5.Platz, in der Einzelwertung wurde sie 1. In der der AK W, in der Serienwertung belegte sie den 3. Platz. Trotz des kalten Wetters und des Schnees war der dritte Lauf der Winterlaufserie in toller Wettkampftag. Sie ist sehr zufrieden mit dem Lauf und freut sich über eine neue persönliche Bestzeit über 10 Kilometer, sowie über ihre gute Gesamtplatzierung als fünfte Frau und erste in ihrer Altersklasse. Auch mit ihrem dritten Platz in der weiblichen Hauptklasse in der Serienwertung zeigt sie sich sehr zufrieden. Thorsten Schepers startete virtuell auf die 21,1km und absolvierte sie in einer Zeit von 1:24:44, gesamt wurde erreichte er den 34 Platz, und in der AK M wurde er 11. In der virtuellen Gesamtwertung wurde er 8, und belegte dort den 3. Platz AK M. In der Tageswertung als Team auf 21,1km holte er sich den 2. Platz, zusammen mit Timo Schaffeld/Christopher Goldau. Mit seiner Leistung ist er ganz zufrieden, er wollte zwar wieder bei Pace knapp unter 4min/km bleiben aber auch mit einer Pace von 4:01km zeigt er sich nicht unzufrieden. Weitere Teammitglieder vom RWO Endurance die bei der Winterlaufserie an den Start gingen waren bei der kleinen Serie: Ele Rother, Wilhelm Schwickrath, Irene Vormbaum, Ansgar Weck, Gabriele Wienen, Hartmut Wienen. An den Start bei der großen Serie gingen: Peter Borin, Ralf Garmatsch, Christoph Goldau, Frank Gördes, Timo Schaffeld, Thomas Schrafen, Jörg Rotter, Jill Lanfermann. Allen Teilnehmern Gratulation zu Ihren erbrachten Leistungen bei der Winterlaufserie 2022 in Duisburg.