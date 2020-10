RWO Endurance Team unterwegs in schwindligen Höhen beim Panorama Baumwipfel Lauf

Bereits am 26.09.2020 startete Sebastian Mallach beim Panorama Baumwipfel Lauf im fränkischen Oberschwarzach. Es war nach Absagen über Absagen sein erster Halbmarathon Wettkampf in dieser von Corona verhagelten Saison. Die abwechslungsreiche Landschaft zwischen Oberschwarzacher Weinhügeln , dem reizvollen Handthaler, den kurvenreichen Waldwegen bis auf den Baumwipfelpfad-Steigerwald und zurück über den Herrenberg sind eine einzigartige Kulisse beim Panorama-Baumwipfel-Lauf. Der Halbmarathon führt durch Weinberge, über Wiesenwege und entlang von Waldhängen. Nach jeder Biegung überrascht der Lauf mit schönen Ausblicken, z.B. auf die Handthaler Stollburg , hinab vom Magdalenenkreuz, von oben auf der Oberschwarzacher Schloss und in die Ferne bis nach Castell und Würzburg. Gestartet wurde vom örtlichen Sportplatz, um von dort über einen bunten Mix aus unterschiedlichsten Arten von Untergründen den wunderschönen Steigerwald mit einer gehörigen Portion von über 450 Höhenmetern und teilweise anspruchsvollen Passagen über die 21,1 km hoch und herunter zu laufen. Highlight der Strecke war der namensgebende Baumwipfelpfad, der sich über eine Länge von 1.150 Metern bis auf 42 Meter über Geländehöhe hinaus über die Baumkronen schraubt und einen beeindruckenden Ausblick bietet. Auch die restliche im starken Regen stellenweise nochmals schwieriger zu laufende Strecke mit vielen Trailabschnitten lies keine Langeweile aufkommen und lud, viel zu schade um einfach vorbei zu rennen zu etlichen kurzen Fotostops ein. Trotz Regen und Corona bedingten Einschränkungen gelang es dem Veranstalter eine gut besuchte, erfolgreiche Veranstaltung in toller Atmosphäre zu organisieren die gerne zum Wiederkommen einlädt. Sebastian erreichte das Ziel in einer Zeit von 2:22:57, einem gesamten 147 Platz und einem 23 Platz in der AK 35. Wieder einmal mehr zeigt es sich, dass Mitglieder des RWO Endurance Team sich auch gerne abwechslungsreichen Sportwettbewerben stellen.