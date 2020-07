Schulschach in Oberhausen, Nachfolger mit Herzblut gesucht

Hallo Schachfreunde,

Nachfolger als Vorsitzender des Schulschach-Zentrum Oberhausen e.V. gesucht.

Nachfolger als Fachleiter Schach im Ausschuss für den Schulsport in Oberhausen gesucht. (Zwei Stadtmeisterschaften jährlich, Turnierleiter vorhanden)

Nachfolger als Schachlehrer in zwei Kitas der AWO in Oberhausen gesucht.

Nachfolger für den Schachtreff Sterkrade gesucht. (Bisher Dienstags alle 14 Tage 16 - 18 Uhr)

Schachlehrer für Grund- und weiterführende Schulen gesucht. 8 Schulen frei.....

Teilweise Vergütung nach dem Ehrenamtsgesetz, Steuerfrei, Sozialabgabenfrei, frei auch bei Transferleistungen SGB II und SGB XII bis 2.400,-€/Jährlich bzw. 200,-€/Monatlich=Obendrauf!

Bitte nur seriöse Anfragen!

info@schulschachzentrum-oberhausen.de

Jürgen Cziczkus