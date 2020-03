Gute Nachrichten für alle Fußballfans: Sky überträgt die kommenden beiden Spieltage der Fußball-Bundesliga live im Free-TV. Über Sky Sport News HD kann die Konferenz der ersten und zweiten Bundesliga dann unverschlüsselt geschaut werden. Die Einzelspiele hält Sky auch weiterhin für seine Kunden exklusiv hinter der Bezahlschranke. Grund für diese überraschende Maßnahme ist das Coronavirus, wodurch der gesamte Bundesligaspieltag unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet.



Am kommenden Samstag, 14. März, melden sich Moderatorin Esther Sedlaczek und Experte Didi Hamann ab 14 Uhr aus dem Studio in Unterföhring und diskutieren über den Spieltag.

Fans können sich auf BVB gegen Schalke freuen

Und der hält einige Kracher bereit: Im Fokus steht natürlich das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Es wird das erste Revierderby der Geschichte ohne Zuschauer sein. Darüber hinaus können sich die Zuschauer auf die Partien RB Leipzig gegen den SC Freiburg, TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC und 1. FC Köln gegen den 1. FSV Mainz 05 freuen. In der 2. Bundesliga werden am Sonntag, 15. März, die Spiele Hannover 96 gegen Dynamo Dresden, FC St. Pauli gegen den 1. FC Nürnberg und SV Wehen Wiesbaden gegen den VfB Stuttgart (alle 13.30 Uhr) in der Konferenz gezeigt. Devesh Raj, Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland, erklärt den ungewöhnlichen Schritt: „In herausfordernden Zeiten müssen wir alle zusammenstehen. Wir bei Sky glauben fest an die Kraft des Sports, die Menschen zusammenbringt - auch wenn sie getrennt sind. Für uns ist es selbstverständlich, unseren Teil dazu beizutragen, indem wir diese Spiele mit allen teilen, so dass möglichst viele Fußballfans die Bundesliga live erleben können."

Nur Spieltagskonferenz im Free-TV

Doch warum überträgt Sky die Partien dann nicht auch als Einzelspiele im Free-TV? "So gerne wir den Fußballfans in Deutschland diesen Gefallen getan hätten: Dies ist aus technischen sowie lizenzrechtlichen Gründen leider nicht möglich", teilte der Sender aus Unterföhring mit.