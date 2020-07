Begleitet von seinem Trainer Ralf Ruhrmann gewann der U18 Athlet der DJK SG Tackenberg den Weitsprung in seiner Altersklasse.

Das Wurf und Sprungmeeting beim LAZ Rhede fand bei guten äußeren Bedingungen statt und war gespickt mit zahlreichen Top Athleten aus allen Altersklassen. Der Zehnkämpfer Yannick Smajlovic kam zunächst nicht gut in den Wettkampf und machte direkt zu Beginn zwei ungültige Versuche. Beim dritten Versuch landete er bei 6,29 m, weiter ging es mit zwei erneuten Fehlversuchen bis er im sechsten und letzten Sprung den Deckel drauf machte und mit einer Weite von 6,55 m gewann. Das war für Yannick der letzte Wettkampf vor der Deutschen Meisterschaft im Mehrkampf Ende August in Vaterstetten auf die er sich nun gezielt vorbereitet.