Begleitet von seinem Trainer Ralf Ruhrmann gewann der 16-jährige Yannick Smajlovic, Leichtathlet der DJK SG Tackenberg, den Weitsprung bei den Hallenmeisterschaften des Leichtathletik Verbandes Nordrhein in Leverkusen mit einer hervorragenden Weite von 6,61m.

Der U18 Zehnkämpfer bestätigte einmal mehr seine gute Form. In einem spannenden Wettkampf sprang Yannick fünf von sechs Sprüngen konstant über sechs Meter und in seinem letzten Sprung holte er sich den Titel mit 10cm Vorsprung vor dem Zweitplatzierten.

Auch dieser Wettkampf galt als Vorbereitung für die Deutschen Hallenmehrkampfmeisterschaften in zwei Wochen und lässt auf eine gute Platzierung hoffen.

Mike Gross