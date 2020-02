Geschrieben von: Jonas Stach

Redaktionelle Überarbeitung: Yasin Karakaya



Am Sonntag, den 02.02.2020 erwartete die U14-1 der Sterkrade 69ers den Barmer TV um 10 Uhr zum Duell in der Jugendoberliga. Die Situation vor dem Spiel war klar: Beide Teams sind in der unteren Hälfte der Tabelle, das Hinspiel konnten die 69ers noch mit einem Punkt für sich entscheiden. Es war also alles angerichtet für ein enges Spiel.

Die Sterkrade 69ers begannen konzentriert und konnten sich zum Ende des ersten Viertels mit 18:9 absetzen. So kamen bereits nach dem ersten Viertel alle Spieler der 69ers zum Einsatz. Die Gäste, die mit nur sieben Spielern angereist waren, kamen schon früh im Spiel in Foultrouble. Die 69ers nutzten das für viele einfache Punkte von der Freiwurflinie.

Im zweiten Viertel ging der Faden bei den Gastgebern dann vollkommen verloren. Hatte man das Spiel im ersten Viertel noch völlig im Griff, lag man zur Halbzeit dann plötzlich mit einem Punkt im Hintertreffen. Das leidige Thema Defensivrebound und physische Defense, sowie Ballmovement und das Verwerten der Chancen in der Offense entwickelten sich vor der Halbzeit zum großen Problem.

Nach der Pause brauchten die 69ers wieder einige Zeit um ins Spiel zu finden. Doch durch gute Verteidigung und einfache Punkte im Fastbreak gelang es, das Spiel zu drehen. Dazu kamen weiterhin die Foulprobleme der Gäste. Vor dem letzten Viertel lagen die 69ers mit sechs Punkten in Front.

Im letzten Viertel wurde das Spiel dann immer zerfahrener. Gerade die Barmer haderten immer wieder mit Schiedsrichterentscheidungen, was in technischen Fouls für den Coach und eine Spielerin mündete. Nachdem innerhalb einer Minute dann drei Spieler der Gäste mit fünf Fouls ausgefoult waren, wurde es zu einem Spiel von fünf gegen vier. Mit der Überzahl hatten die 69ers aufgrund der ungewohnten Situation teils erhebliche Probleme, doch letztlich konnte der Sieg nach Hause gebracht werden, sodass nach der Schlusssirene ein souveräner 65:51-Sieg für die 69ers stand.

Trainer Jonas Stach zeigte sich nach dem Spiel zufrieden, gewann man doch die letzten drei von vier Spielen und steht somit zumindest vorübergehend auf einem ordentlichen sechsten Tabellenplatz in der Oberliga. Am Samstag, den 08.02.2020 um 12 Uhr erwartet die 69ers dann ein Charaktertest beim Spiel gegen Basket Duisburg.

Für die 69ers spielten: Emre Gökoglu (8 Punkte), Christobal Kierschniok (12/1 Dreier), Elmas Nurkovic (8), Leander Hecking (2), Ramsey Yeboah (2), Emil Kaczmarek, Justin Deußen (18), Gabriel Kierschniok (13), Jan-Luca Ptak, Jonathan Mulamba (2)