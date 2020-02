Sprungzwei startet ab 11.03.2020 mit einer großen Palette an neuen Laufkursen

Ab 11.03.2020 bietet die Sprungzwei Lauf- und Ausdauerschule unter der Leitung der Oberhausener Topläufer Benedikt Strätling und Detlef Blässe wieder eine ganze Reihe neuer Laufkurse für Anfänger, Fortgeschrittene und Profis an.

Egal ob man einfach nur etwas für seine Gesundheit tun möchte oder sich auf einen Wettkampf oder gar einen Marathon vorbereiten möchte, die Laufkurse sind für jeden geeignet.

Im Anfängerkurs wird die Theorie und Praxis eines gesunden und ökonomischen Laufstils. Die richtige Lauftechnik, das optimale Schuhwerk und eine gute Atemtechnik, dies gehört alles dazu, sagt das Trainerteam.

Bei den Laufkursen stehen zusätzlich Übungen aus dem Lauf ABC, Stabilitätsübungen, Schnelligkeitstraining und Dehnübungen auf dem Programm und hierbei steht der Spaß in der Gruppe immer im Vordergrund. Ziel ist es nach 10 Wochen die 5km Hürde zu schaffen. Trainiert wird Mi + Fr um 17:15 Uhr im Kaisergarten und Revierpark Vonderort.

Der Fortgeschrittenenkurs richtet sich an diejenigen, die schon regelmäßig laufen, aber sich mit einer längeren Strecke schwer Fr um 18:00 Uhr ebenfalls in den Oberhausener Parks.

tun. Ziel ist es hier, 60 Minuten ohne Pause zu laufen. Trainiert wird hier Mi + Fr um 18.00 Uhr.

Der Profikurs richtet sich an all diejenigen, die schon 60 Minuten am Stück laufen und diese ausbauen möchten, sich auf einen Halb- bzw. Marathon vorbereiten und professionelle Unterstützung benötigen. „Halbmarathon wird immer beliebter“, so Strätling und Blässe und genau darauf bereiten wir die Gruppe vor.

Trainiert wird hier Mittwochs und Freitags um 19.00 Uhr. Hier gibt es alles was für eine Halb-Marathonvorbereitung wichtig ist. Von individuellen Trainingsplan bis hin zum Bahn- und Tempotraining und auch Stabilitätstraining, denn ein starker Rücken ist gerade auf langen Strecken enorm wichtig.

Darüber hinaus bietet Sprungzwei den Laufkurs Oberhausen-Nord seit 2018 an. Trainiert wir hier Montags um 18:00 Uhr im Hiesfelder Wald.

Darüber hinaus ist Sprungzwei offizieller Kooperationspartner des VIACTIV Firmenlaufs und bereitet Oberhausener Firmen auf den Firmenlauf vor. Interessierte Firmen können sich hier über die Seite des Oberhausener Firmenlaufs für vormerken lassen.

Anmeldungen für die Sprungzwei Laufkurse sind ab sofort unter: https://www.sprungzwei.de oder unter 0208/41196804 möglich.

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.