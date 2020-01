Verfasst von: Patrick Nikolai

Red. Überarbeitung: Yasin Karakaya

Nicht Offense, sondern Defense die Sorge:

Als Spielertrainer sich selbst aufzustellen ist nicht leicht, doch gegen den MTG Horst mussten die 69ers ein wenig tricksen. Es fehlten nämlich mit Arslan, Kindt und Quijano gleich drei Starter und Flügelspieler Celiks Minuten mussten zudem runterreguliert werden – sein Fuß bleibt angeschlagen. Die Frage, die sich also stellte: Welcher 69er soll denn nun das Scoring übernehmen? Antwort: Tahiri macht das schon. Im ersten Viertel lief zu Beginn einfach alles über den Center, der über einfachste Spielzüge in Korbnähe eingesetzt wurde und 8 schnelle Punkte erzielte. Der Gegner war minutenlang machtlos. Ein paar Hegemann- und Nikolai-Dreier später waren dann alle in Spiellaune. MTG Horst aber leider ebenso gut aufgelegt, punktete gegen die Zonenverteidigung selbst nach Belieben. So endete das erste Viertel mit einem 20:22 für die Essener. Unterhaltsam für die zahlriechen Zuschauer, aber überraschend war es schon. Schwachpunkt „Defense“ bei den 69ers?

Umstellung auf Manndeckung

So nachlässig konnte es nicht weitergehen. Keine Fouls auf TC Seite waren zwar gut und schön, da man nur 8 Spieler hatte, aber dem Gegner so einfache Punkte zu gewähren, das war nicht akzeptabel. Mit der Manndeckung lief es dann auch sofort besser. Der Gegner kam 5 Minuten lang nicht zum Korberfolg, bei den 69ers aber tat sich ein nicht zu stoppendes Dreigestirn auf – die Big 3. Tahiri und Celik waren körperlich nicht zu halten und Hegemann schoss sich aus der Dreierdistanz langsam aber richtig warm. Mit einem 33:35 gingen die 69ers in die Pause und das Team hatte erst 4 Fouls begangen. Die Trainervorgabe auf die eigenen Fouls zu achten wurde also befolgt – doch nun gab es eine neue Vorgabe für Hälfte zwei: Keine einfachen Würfe mehr zulassen, dazwischen gehen und den Gegner notfalls an die Linie schicken.



Kurzer Einbruch – dann nur noch Celik und Hegemann

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gab es einen kurzen Einbruch bei den 69ers. Zwar traf Hegemann einen Dreier zu Beginn und auch Tahiri konnte wieder punkten, doch der Gegner erschlich sich in Abwesenheit von Topscorer Celik (25 Punkte in weniger als 30 Minuten) eine 38:44 Führung. Auszeit und Wechsel auf Seiten der 69ers. Dann drehte Celik mal kurz auf, spannte den Bizeps an und dominierte sowohl in der Defense als auch in der Offense, sodass der Gegner ihn sogar doppelte. Brachte nichts. Im Alleingang holte er die 6 Punkte kurzerhand auf und übergab die heiße Fackel dann an Hegemann der mit 8 Punkten in Folge den 14:0 Run komplettierte und de facto das Spiel rumriss.

Mit 44:52 Führung ins letzte Viertel

Mit schwindenden Kräften und 3 Spielern mit 4 Fouls belastet, wurde es nochmal eng im letzten Viertel. MTG Horst glich sogar aus zum 54:54 – es waren noch 5 Minuten zu spielen und Hünting musste Tahiri (4 Fouls und konditionell am Ende) auf der Centerposition ersetzen. Letzter Auftritt Celik: Dreier, Korbleger, 2 von 2 Freiwürfen… sein 7:0 Run machte den Deckel drauf. Die Defense hielt Stand und am Ende freut sich das stark dezimierte Team über einen 67:57 Sieg gegen den Abstiegskandidaten MTG Horst. Der direkte Vergleich gegen die Essener ist mit zwei Siegen auch in der Tasche, dank 25 Punkten von Celik, 21 Punkten von Hegemann und 16 Punkten von Tahiri, die an diesem Tag von den Teamkollegen vorbildlich gefüttert und entlastet wurden. Da ist es dann auch ok, wenn der Rest zusammen nur 7 Punkte beisteuerte, der TC brauchte alle Spielfähigen in der 8-Mann-Rotation.

Kettwig als nächstes

Auswärts beim Kettwiger SV geht es am Donnerstag dann mit einem ganz anderen Kaliber weiter. Die sind robust, erfahren und gesichert im Mittelfeld. Wer wird die Verantwortung übernehmen? Kann die 2. Herren den aktuellen Aufwärtstrend (3 Siege aus den letzten 4 Spielen) bestätigen?

Es spielten: Karakaya, Cvetnic, Hegemann, Hünting, Celik, Ergün, Tahiri, Nikolai