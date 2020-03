Fotonachweis + Geschrieben von: Marek Lüers

Red. Überarbeitung: Yasin Karakaya

Einen nie gefährdeten 68-90 Sieg brachten die U12 der Sterkrade 69ers aus Mettmann mit und verteidigten den 2. Tabellenplatz in der Oberliga.

Ohne Linus Dupont, aber nach Verletzungspause wieder mit Amar Ferhatbegovic, machte sich das Team am Samstag um 08:30 Uhr auf, zum Tabellenfünften ins Neandertal.

Beide Teams begannen insbesondere in der Verteidigung sehr schläfrig und ermöglichten sehr einfache Korbabschlüsse, ohne große Gegenwehr. Die Aufgabe von Coach Lüers bestand in den ersten 2-3 Achtel darin, sein Team in der Verteidigung wach zu rütteln, damit man den Gastgeber zu Fehlern zwingen und selber einen kleinen Lauf erspielen kann. Dies funktionierte und zur Halbzeit war der Spielstand 27-43 für die 69ers.

Nach der Pause spielten die Gastgeber nun auch konzentrierter und verkürzten den Rückstand, aber in den entscheiden Momenten punkteten Christobal Kierschniok und Lisanne Overlack und hielten den Vorsprung. Auch Matthias Howe und Diego de Castro konnten durch schöne eins gegen eins Situationen ihren Beitrag leisten, so dass die Führung aufrecht erhalten bleiben konnte. Jonas Harlos fischte sich in der Schlussphase einige Rebounds und konnte diese in der Offensive zu einfachen Punkten umwandeln. Amar Ferhatbegovic, diesmal ohne Punkteausbeute und Emre Ciftci nur mit mageren 2 Punkten, halfen dem Team mit einer guten Verteidigung Mettmann punktetechnisch auf Distanz zu halten und den Vorsprung in der Schlussphase weiter auszubauen. Am Ende gab es einen deutlichen und auch verdienten 68-90 Sieg in Mettmann.

„Um die Uhrzeit war es schwierig für uns schnell ins Spiel zu finden, aber nachdem wir es geschafft haben, hat es viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf das nächste Spiel am Samstag um 13 Uhr im Käthe-Dome gegen RC Borken-Hoxfeld!“, so Neuzugang Diego De Castro freudestrahlend nach dem Spiel in Mettmann.

Es spielten und trafen: Lisanne Overlack 19, Diego de Castro 10, Emre Ciftci 2, Christobal Kierschniok 38, Matthias Howe 14, Amar Ferhatbegovic, Jonas Harlos 4