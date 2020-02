Geschrieben von: Dominik Zillen

Redaktionelle Überarbeitung: Yasin Karakaya



Die bisher ungeschlagenen 69ers traten am Donnerstag, den 30.01.2020 mit zehn Spielern gegen die nur mit sechs Mann angereisten Gäste aus Essen Werden an, die Vorzeichen standen also schon aufgrund der vorhandenen Manpower auf Heimsieg.

Dachten sich auch die 69ers und legten vor allem dank konzentrierter Defense und sauber herausgespielten Fastbreaks mit einem 15:2 Start los. Das erste Viertel gewann man dann auch folgerichtig mit 19:7.

Die zahlreich anwesenden Zuschauer lehnten sich also entspannt zurück und waren mit ihren Gedanken schon in der Planung der Wochenendaktivitäten. Leider galt gleiches aber auch für die gerade noch auf dem Feld aktiven Spieler der 69ers, wobei „aktiv“ das entscheidende Stichwort sein sollte, aber nicht war. Man überließ dem jungen Team aus Essen nämlich jetzt immer mehr das Feld, war nicht mehr aggressiv in der Defense und auch nicht konsequent genug in der Offense. Zusätzlich schossen sich die Gäste in den nächsten Vierteln in einen wahren 3er Rausch. Am Ende standen neun, bei guter Wurf-Quote, getroffene 3er für die Gäste auf dem Spielberichtsbogen.

Die 69ers vergaben weiterhin leichte und gut herausgespielte Chancen unter dem gegnerischen Korb, so dass man die nächsten zwei Viertel mit 18:20 und 16:18 an den Gast abgeben musste und die Führung zwischenzeitlich auf nur vier Punkte einschmolz. Trotzdem hatte man nie wirklich das Gefühl die 69ers geben das Spiel noch aus der Hand. Das Spiel blieb zwar auch im letzten Viertel relativ offen, letztendlich gewann man aber das letzte Viertel dann doch routiniert mit 19:15 und bleibt auch weiter ungeschlagener Tabellenerster der 2. Kreisliga.

Weiter geht es am kommenden Donnerstag um 18:30 Uhr gegen Mülheimer TG 2 in der SH Gymnasium Luisenschule.

Es spielten und trafen für die 69ers: M. Lüers (20/1), A. Weber (17/1), S. Hasan (11/2), T. Lapschies (6), L. van den Boom (6), T. Zylla (6/1), M. Funck (6), R. Müller, R. Kopyczynski, S. Thiemontz