Dorothee Kämmerer und Sebastian Brackmann siegen

Beim Hallensportfest Männer/Frauen und Senioren/Innen mit Regionsmeisterschaften der LVN Regionen Mitte & Südost in Düsseldorf startete Dorothee Kämmerer in der Klasse W55 und siegte in drei Disziplinen. Den Weitsprung gewann sie mit 2.69m, im Hochsprung bedeuteten 1.04m den Sieg und im Kugelstoßen landete die 3kg Kugel bei 6.73m, was ebenfalls Platz eins bedeutete.

Im Kugelstoßen der Klasse M35 startete Sebastian Brackmann und siegte, trotz nicht ganz zufriedenstellendem Wettkampfverlauf, mit einer Weite von 11.23m.