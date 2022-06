An den Regionsmeisterschaften am 12. 6. 2022 im Sterkrader Stadion nahmen von der DJK SG Tackenberg zwei Leichtathleten sehr erfolgreich mit drei Siegen teil.

Joshua Ingenwert (M 15) wurde Regionsmeister mit der persönlichen Bestleistung von 48,54 m im Diskuswurf. Gleichzeitig qualifizierte er sich damit für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft U 16 am 9.7.2022 in Bremen.Ohne Fehlversuch sprang er stets weiter als 5,50 m und siegte mit 5,94 m im Weitsprung.

Felix Bergforth, ebenfalls in der Klasse M 15, benötigte nur drei Sprünge bis zum Sieg im Hochsprung über 1,61 m . Zweimal wurde er Vizemeister im Kugelstoßen und der Weite von 10,32 m und im Speerwurf mit dem Ergebnis von 33,74 m.

Ellen Weber