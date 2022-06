Nach zwei Jahren Pause wurde die 33. Auflage des Aasee Triathlon in Bocholt sehr zur Freude vieler Triathleten aus dem Umkreis des Münsterlandes und des Ruhrgebietes sowie der Niederlande wieder durchgeführt. Unter den rund 1200 Teilnehmern tummelte sich auch das RWO EnduranceTeam mit einer Gruppe von 20 Teilnehmern.

Angeboten wurden die Volks- und Sprintdistanz, die Bocholter Distanz, die Mitteldistanz sowie Staffeln. Rad wurde auf der gesperrten Bundesstraße gefahren, Schwimmen und Laufen direkt am Aasee; die Zuschauer konnten ihre Athleten hautnah insbesondere auf der Laufstrecke erleben und anfeuern. Der Bocholter WSV 1920 e.V. organisierte in gewohnt perfekter Weise eine Rund-Um-Gelungene Veranstaltung; selbst der Wettergott schenkte bestes Sommerwetter bei strahlendem Sonnenschein.

Thorsten Wagener, Christian Storzer und Olivier Zimmer nutzen den Start über die Mitteldistanz (2 km Schwimmen, 90 km Rad und 21 km Laufen) als Vorbereitung für den Ironman Maastricht, der im August stattfinden wird. In bestechender Form befindet sich Christian Storzer (AK50), der bereits nach 32:17 Minuten das Schwimmen beendete, die Radstrecke in 2:37:06 h abspulte und hinten drauf den Halbmarathon in schnellen 1:24:58 h lief. Strahlend lief er nach 4:38:00 h als Zweiter der AK50 ins Ziel ein. Thorsten Wagener konnte auf dem Rad (2:31:31 h) nach dem Schwimmen (37:15 h) wieder auf Christian aufschließen, hatte auf der Laufstrecke jedoch das Nachsehen. Trotzdem ist er mit der Endzeit von 4:50:23h zum jetzigen Zeitpunkt der Vorbereitung zufrieden. Olivier Zimmer (AK55) freute sich über die gelungene Radperformance in sehr guten 2:32:22h und beendete die Mitteldistanz in guten 5:05:30h.

Während die ersten Läufer der Mitteldistanz ihre Laufschuhe schnürten, starteten Lea Kronwald,Anton Fehling, Roger Gottwald und Andreas Laskowski im Aasee über die 1.500 m Schwimmen der Bocholter Distanz. Erwartungsgemäß wechselte Lea im vorderen Feld nach 23:46 Min. Schwimmen in die Wechselzone, bleib auf dem Rad an den führenden Frauen dran. Sie lief als fünf schnellste Frau in der Gesamtzeit von 2:23:26 h glücklich ins Ziel ein. Anton Fehling feierte seine Premiere über die 1.500m Schwimmen und legte hier den Grundstein für seinen 4. Platz in der AK 25 in 2:30:26h. Roger Gottwald bestritt den Triathlon mitten aus dem Training und sieht sich mit der Leistung von 2:41:06h auf einem guten Weg nach Maastricht.

Die schnellsten Zeiten wurden auf der Sprintdistanz (500m Schwimmen, 20km Rad, 5 km Laufen) gezeigt. Allen voran Lucas Sauerborn, der als insgesamt 10. schnellster Mann ein großartiges Rennen zeigte. Mit den Zwischenzeiten von 8:32 Min. Schwimmen, 33:10 Min. Rad und 18:57 Min. Laufen beendete er in 1:04:45h als 2. der AK 30 den Triathlon. Zwei Wochen nach seiner ersten Mitteldistanz in Kraichgau finishte Christopher Goldau 1:08:45 h.

Sein erstes Triathlon Debüt feierte Martin Lichy, der erst in den letzten Wochen das Kraulschwimmen lernte. Seine Nervosität konnte er in gute Leistung umsetzten und beendete das Rennen in 1:24:08 h und dem Fazit, das ihn der Virus „Triathlon“ gepackt hat.

Die Mannschaft „Ruhrpott Avengers“ gingen in Besetzung von Luke Kronwald, Jens Kronwald und Marco Bühring über die Mitteldistanz an den Start. Während Luca im vorderen Feld der Schwimmer das Wasser nach 32 Minuten verließ, musste Jens kräftig Gas auf dem Rad geben, um die Chance auf einen Staffelsieg zu halten. Nach 2:44:28 h übergab er das Staffelband an Marco Bühring, der nach und nach weitere Läufer einsammelte und den HM nach 1:18:36h beendete. Mit der Gesamtzeit von 4:37:09h freuten sich die Drei über den 3. Rang in der Gesamtwertung.

Weitere erfolgreiche Teilnehmer:

Sprintdistanz:

Ralf Schaffeld AK 55 Platz 3 1:13:13

Nicole Bergermann AK 45 Platz 7 1:26:45

Stefanie Klinger AK 50 Platz 10 1:45:12

Mitteldistanz:

Martin Pyka AK 45 Platz 19 6:06:08

Bocholter Distanz:

Andreas Laskowski AK 60 Platz 7 3:08:04

Auch im Indeland, der Region rund um den Tagebau Inden im Rheinischen Revier zwischen Aachen und Köln herrschte nach 2 Jahren Triathlon Pause am 12.06.22 wieder reges Treiben. Kevin Engler vom RWO Endurance Team startete erstmalig beim Indeland Triathlon und zeigte sich begeistert von der Veranstaltung. Die Radstrecke wurde hier in der Disziplin der Kurzdistanz aufgrund der Streckenführung auf 48 km statt wie den sonst üblichen 40 km verlängert. Kevin kam dies entgegen. Er wurde in der Gesamtzeit 2:23:31 über 1,5 km Schwimmen, 48 km Rad und 10 km Laufen insgesamt 6. in der Gesamtwertung und 1. In der AK M30.