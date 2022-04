Durch die Coronaauflagen bedingt, konnte die Übergabe der Sportabzeichen 2021 beim VfL Bergheide erst jetzt im Stadion Sterkrade erfolgen.

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie gelang es auch im vergangenen Jahr dem Verein wieder seine Mitglieder zu den Übungen für das Sportabzeichen zu motivieren.

Immer mittwochs bietet der VfL die Möglichkeit im Stadion Sterkrade die Übungen für das Sportabzeichen abzulegen. Erfahrene Übungsleiter unterstützen hier Anfänger und Wiedereinsteiger bei den verschiedenen Leistungen im Bereich Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination.

Beim VfL hat das Sportabzeichen eine lange Tradition wie man an den hohen Wiederholungszahlen ablesen kann. Viele Vereinsmitglieder legen die Übungen Jahr für Jahr ab, und haben inzwischen schon 20, 30 und 40mal das Abzeichen geschafft. In diesem Jahr waren es 47 Bergheider welche sich wieder den Prüfungen stellten. Dabei lag die Altersbandbreite zwischen 9 und 85 Jahren.

Friedel Bergermann gratulierte



Der Sportabzeichen Beauftragte des SSB Friedel Bergermann gratulierte dem VfL Bergheide zu diesem Erfolg und ließ es sich nicht nehmen die Urkunden und Abzeichen den erfolgreichen Aktiven zu übergeben.

Besondere Abzeichen mit der entsprechenden Jahreszahl erhielten:

Tim Velling für die fünfte Wiederholung. Dieter Biegert hat bereits 25mal den Fitnestest bestanden. Gerd Groschup absolviert die Übungen seit 30 Jahren. Horst Sattler kommt sogar auf 35 Abnahmen. Lambert Lumer kann auf 40 Abzeichen stolz sein und Monika Hinz hat sogar schon 45mal das Sportabzeichen geschafft. Damit führt sie die Anzahl bei den Frauen an. Manfred Binnenbrücker verteidigt seinen Spitzenplatz beim VfL mit jetzt 49 Abnahmen.

Erfreulich auch, dass der Verein mit Monika Benz, Vera Blumenrath, Achim Hess, Karin Kempmann, Kirstin Schellenberg, Michelle Stockmann und Conny van den Mond gleich sieben Mitglieder neu für das Sportabzeichen gewinnen und so die Anzahl gegenüber dem Vorjahr sogar steigern konnte.

Auch 23 Laufabzeichen wurden verteilt



Bei dieser Gelegenheit wurden auch 5 Laufabzeichen der 2. Stufe gleich 30 Minuten und 18 Abzeichen der 3. Stufe 60 Minuten an die Lauftreffteilnehmer verteilt. Auch hier gab es damit eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr.

Ab sofort ist es – auch für Nichtmitglieder - wieder möglich die Übungen für das Deutsche Sportabzeichen mittwochs ab 16:30 Uhr im Stadion Sterkrade am Volkspark abzulegen.

Im Rahmen des Spiel- und Sportwochenendes bietet der VfL Bergheide zusätzlich am 24.04.2022 auch die Gelegenheit im Stadion Sterkrade in der Zeit von 10 bis 15 Uhr die Übungen abzulegen bzw. hier für zu trainieren. Erfahrene Übungsleiter stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.