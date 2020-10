Mit 20 Aktiven war der VfL Bergheide auch in diesem Jahr wieder bei der Aktion STADTRADELN dabei. Die Aktion STADTRADELN, initiiert vom Klimabündnis, dem größten Netzwerk von Städten, Gemeinden und Landkreisen zum Schutz des Weltklimas, findet schon seit mehr als 10 Jahren in Deutschland und auch seit längerem in Oberhausen statt..

Dagmar Kersken hatte beim VfL Bergheide wieder die Werbetrommel für diese Aktion gerührt und 20 Vereinsmitglieder folgten dem Aufruf.

Für den täglichen Weg zur Arbeit und zum Sport sowie für Einkäufe und Ausflüge in die nähere Umgebung wurde daher das Rad genutzt. Mitglieder aus den verschiedenen Gruppen des Vereins sowie deren Freunde/Familie waren begeistert dabei, etwas für eine bessere Umwelt und die eigene Gesundheit zu tun. Das fahrradtaugliche Wetter trug zum guten Gelingen bei und so wurden 2020 innerhalb von drei Wochen 5.323 km geradelt. Es hat allen Beteiligten wieder einmal Spaß gemacht, sich den Wind um die Nase wehen zu lassen. Wiederholung folgt...im nächsten Jahr.