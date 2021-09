Die diesjährige Jahreshauptversammlung der DJK SG Tackenberg fand unter Coronabedingungen statt. Der erste Vorsitzende, Georg Leitzgen, begrüßte die zahlreich erschienenen Vereinsmitglieder. Der Vorstand berichtete über den Trainingsbetrieb unter Corona-Auflagen. Er lobte vor allem die Arbeit der Übungsleiter, die durch die schwierige Zeit mit den Übungseinheiten am PC die Mitglieder zum Mitmachen animierten. Durch Zuschüsse konnten diejenigen Übungsleiter, die ein Digitaltraining anbieten wollten, mit Laptops ausgestattet werden. Außerdem berichtete er über die umfangreichen Vorbereitungen für den Abriss und Neubau des Vereinsheims. Es folgten die Berichte der Handball-, Breitensport- und der Leichtathletikabteilung. Jule Goddinger und Felix Bergfort sind die neuen Jugendsprecher. Nach der Entlastung des Vorstandes stellte sich dieser gemeinsam zur Wiederwahl und wurde einstimmig wie folgt gewählt: Vorsitzender Georg Leitzgen, 2. Vorsitzender Christian Adam, Kassenwartin Birgit Blosen und Matthias Löbbert als Vertreter. Die Ehrung der Mitglieder, die Jahrzehnte dem Verein die Treue gehalten haben, wurde von Christian Adam vorgenommen. Für 25 Jahre Ulrike Leitzgen und Tim Terhorst, Bereits 40 Jahre im Verein sind Hanni Busek, Detlef Kruse und Horst Plicht, der leider aus gesundheitlichen Gründen die Ehrung nicht persönlich in Empfang nehmen konnte. Auf inzwischen 51 Jahre kann Werner Gallmeister zurückblicken. Er wurde für die jahrzehntelange Leitung der Handballabteilung geehrt und zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt. Mit Dank verabschiedet wurden Sabine Wäcken-Schwedler, die nicht mehr als Übungsleiterin zur Verfügung steht. Auch Birgit Tenhaven hat ihre Arbeit als Übungsleitern der Gymnastikgruppe für Seniorinnen aus gesundheitlichen Gründen beendet. Ulrike Leitzgen hat aus gesundheitlichen Gründen das Training der jungen Leichtathleten an Laura Kempmann und Jule Goddinger übergeben. Die Kinder aus ihrer Eltern-Kind-Gruppe sind in die Gruppe von Heike Wochnik gewechselt. Da noch Kinder auf der Warteliste stehen, wird ein Trainer für die zweite Eltern-Kind-Gruppe gesucht. Wer Interesse hat, die Leitung solch einer Gruppe zu übernehmen, melde sich bitte beim Vorstand. Mit einem neuen Angebot hat Petra Grundke unter dem Motto: „Starke Muskeln - Starke Knochen“ bereits neue Mitglieder gewinnen können.

Der 2. Vorsitzende , Christian Adam, rief dazu auf weiterhin für den Neubau des Vereinsheims zu spenden. Die Bereitschaft dürfe nicht nachlassen, denn die Baukosten sind durch die Pandemie enorm gestiegen und es sind auch noch Gelder für die Einrichtung notwendig.

Ellen Weber