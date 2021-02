Hallo Schachfreunde,

wegen Umzug in andere Städte ist unser Vorstand zurückgetreten.

Deshalb wurde unser Förderverein mit Wirkung zum 12. Dezember 2020 aufgelöst, bzw befindet sich ein Jahr in Liquidation.

Innerhalb dieser Frist ist es möglich einen neuen BGB §26-Vorstand (3 Menschen) per außerordentlicher Mitgliederversammlung zu etablieren und die Liquidation zu beenden.

Dann wäre unser Schulschach-Zentrum Oberhausen e.V. gerettet und die neue Mannschaft könnte problemlos weitermachen.

Natürlich gibt es Schützenhilfe und Einarbeitung, sowie evtl. eine persönliche Vorstellung bei wichtigen Kontakten in Oberhausen….

Wer möchte die wichtige Jugendarbeit für Schach in Oberhausen übernehmen?

Schachlehrerin/Schachlehrer für zwei Kitas (Honorarbasis) für Kids ab ca. 5 Jahre und für ehemalige Kitakinder, jetzt Grundschüler (Fortgeschrittenengruppe), gesucht.

Nachmittags so ab 14.30 Uhr, bisher Montags und Freitags je 2x 45 Minuten…..

Bei Interesse bitte melden! Weitere Grundschulen frei!

Beste Grüße

Jürgen Cziczkus

vorsitzender@schulschachzentrum-oberhausen.de

https://www.schulschachzentrum-oberhausen.de