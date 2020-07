Nach langer Wettkampfpause, aufgrund der Corona Pandemie, bestritt Yannick Smajlovic am Sonntag beim Sonsbecker Trackmeeting seinen ersten Wettkampf. Der Zehnkämpfer der DjK SG Tackenberg lief zum ersten mal über die 200m Distanz und machte seine Sache mehr als ordentlich. Am Ende wurde er mit einer super Zeit von 23,67 sek Dritter.

Sehr erfreulich war auch die Nachricht über seine Qualifikation zur U18 DM der Zehnkämpfer in Vaterstetten ( Bayern ) vom 21. - 23.08 .2020

Da in diesem Jahr keine Qualifikationswettkämpfe im Mehrkampf stattfinden hat er sich aufgrund seiner Punktzahl aus dem letzten Jahr qualifiziert. Yannick und sein Trainer Ralf Ruhrmann sind voller Vorfreude und bereiten sich gezielt auf die DM vor.