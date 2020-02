Auf der Leichtathletik-Abteilungsversammlung der DJK SG Tackenberg wurde Yannick Smajlovic mit der Ehrennadel des Deutschen Leichtathletik Verbandes in Bronze in der Klasse M 15 ausgezeichnet. Diese erhielt er für seine Leistung im Weitsprung von 6,63 m, mit der er in Deutschland den dritten Platz belegt.