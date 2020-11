Erfreut ist der Leichtathlet der DJK SG Tackenberg, Yannick Smajlovic, über die Aufnahme in den Landeskader der Zehnkämpfer im Jahr 2020/2021. Der Leichtathletik Verband Nordrhein gratuliert in einem Schreiben und weist auf die in der Wettkampfsaison 2020 erzielten Leistungen und Ergebnisse hin.

Kadertrainer ist Dirk Zorn der gleichzeitig auch Trainer des Zehnkämpfers Jan Ruhrmann ist.

E.Weber