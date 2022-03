Die Geschehnisse in der Ukraine beschäftigen auch den Vorstand des Vereins der Kirche Schmachtendorf e. V.:

Am Samstag, den 9. April 2022 findet nach langer Corona-Pause aus diesem Grund ein Benefizkonzert mit den Lapplaender, Cesare und der Band „The Muted Fox“ statt. Kulinarisch wird der Verein bei der Durchführung des Konzerts vom Pottshaker (Cocktails) und dem Hotel Schmachtendorf (Currywurst) unterstützt.

Einlass ist ab 18.00 Uhr, die Stehplatz-Veranstaltung beginnt gegen 20.00 Uhr und findet unter 2G+ - Bedingungen statt (geimpft, genesen und zusätzlich getestet oder geboostert). Ein Nachweis ist erforderlich! Maskenpflicht herrscht auf allen Wegen, am Einlass und bei der Speisen- und Getränkeausgabe. Der Erlös dieser Veranstaltung kommt dem Verein „Oberhausen hilft“ zugute, der aufgrund seiner guten Kontakte davon ukrainische Geflüchtete in Oberhausen und Menschen in Saporishja unterstützt.

Tickets zu 20,— € können im Vorverkauf in Schmachtendorf bei Tabakwaren Brinkmann (Dudelerstraße 7), im Wunschcafé (Kempkenstraße 43) und im Gemeindebüro (Forststraße 71) erworben werden. Auch denen die von etwas weiter kommen, möchten wir die Möglichkeit geben, verbindlich Karten an der Abendkasse reservieren zu lassen. Dafür bitte eine kurze Mail mit Namen und Kartenanzahl an: info@kirche-schmachtendorf.de. Diese müssen dann bis 19.00 Uhr abgeholt werden.