Gleich mehrere neue Pokale und Auszeichnungen zieren ab sofort die Glas-Vitrinen des Arbeiter Samariter-Bundes (ASB) in Oberhausen.



„Wir müssen wohl jetzt anbauen und eine zusätzliche Vitrine hinstellen“, lacht Karina Nguyen. Die 25-Jährige ist Jugend-Koordinatorin und steht dem Bereich der Arbeiter-Samariter-Jugend vor. Zusammen mit vielen Schülern und Jugendlichen kehrte Nguyen vor wenigen Tagen aus Regensburg zurück. Mit im Gepäck hatte das Team insgesamt sechs Auszeichnungen und die Erkenntnis: An den Schülern und Jugendlichen aus Oberhausen gab es beim diesjährigen Bundesjugend-Wettbewerb einfach kein Vorbeikommen.

„Nachdem wir uns im Jahr 2021 mit einer Schülergruppe bei den regionalen Ausscheidungen in Olpe am Biggesee für eben diesen Bundesjugend-Wettbewerb des ASB qualifiziert haben, kommen wir auch hier mit großartigen Platzierungen wieder nach Oberhausen zurück“, freut sich Karina Nguyen. Beim Bundesjugend-Wettbewerb in Regensburg traten die Gewinner:innen der einzelnen Landesjugenden/ Bundesländer in unterschiedlichen Wettbewerben gegeneinander an. Es standen neben einer Kulturaufgabe auch ein Allgemeinwissen-Test, ein Erste-Hilfe-Test sowie eine Rallye mit verschiedenen Erste-Hilfe- und Geschicklichkeitsstationen und theoretischem Wissen auf dem Programm.

Aus der Stadt an der Donau brachten die ASJler:innen dann starke Ergebnisse mit. „Wir haben es geschafft, in der Kategorie »Schüler« sogar als Gesamtsieger hervorzugehen. Auch belegten Maya Köpp und Karolina Weber in der Einzelwertung jeweils den ersten Platz!“, berichtet die Jugend-Koordinatorin. Doch damit noch nicht genug. Der zweite Platz von Indira-Marie Koppenhagen sowie die Drittplatzierung von Johanna Hehl und der 2. Platz im »Kreativteil« rundeten die erfolgreiche Reise des Oberhausener ASJ-Teams ab.

„Wir konnten die großartige Platzierung des Vorjahres jetzt sogar auf nationaler Ebene wiederholen. Das ist wunderbar!“, erklärt Karina Nguyen.

Ab sofort ist ihr Blick nach vorn gerichtet: Der nächste Wettbewerb führt die ASJler:innen bereits im Juli 2022 nach Südtirol. Hier wollen sie sich dann auf internationaler Bühne beweisen und natürlich auch von dort gerne wieder etwas Zählbares mit nach Oberhausen bringen.