Die Bundestagswahl am 26. September verlief in Oberhausen ordnungsgemäß. Dies wäre jedoch ohne die Unterstützung durch die rund 2.200 Wahlhelfer nicht möglich gewesen, wie seitens des Kreiswahlleiters erklärt wird. Alle Wahlhelfer, die bereits an mindestens fünf bundesweiten Wahlen wie Bundestags- und Europawahlen teilgenommen haben, können zum Dank für Ihren Einsatz eine Auszeichnung in Form einer Ehrennadel beantragen.

Die Ehrennadel kann bis zum 31. Dezember 2021 beim Fachbereich Wahlen per E-Mail an wahlhelfer@oberhausen.de oder unter Tel. 0208/8253414 beantragt werden. In der Regel liegen die notwendigen Daten dem Fachbereich vor. Sollten Wahlhelfer allerdings in der Vergangenheit der Speicherung ihrer Daten widersprochen haben, sind die Informationen zu den Einsätzen gelöscht worden. In diesem Fall benötigt der Fachbereich Wahlen die entsprechenden Nachweise zu den Einsätzen als Wahlhelfer.