Am Freitag den 06. August trafen sich die Vereinsvorstände der "Alt Oberhausener" Kleingartenvereine zum diesjährigen Bezirkstreffen im Vereinsheim der Kleingartenanlage Gertrudstraße.

Als wichtigster Tagesordnungspunkt stand die Neuwahl des Bezirksvertreters auf dem Programm.

Hier wurde Herr Dietmar Radener einstimmig wiedergewählt.

Weitere Tagesordnungspunkte waren u.a. die Situationen in den Vereinen, Erläuterungen zu Pachtverträgen und zu Pächterwechsel sowie der Umgang mit Pächtern die Ihre Gärten Verunkrauten lassen. Zum Abschluss gab es Informationen und eine Diskussionsrunde zur Vorbereitung auf den Verbandstag des Kreisverbandes Oberhausen der Kleingärtner e.V. der am 18.08.2021 stattfindet.

Insgesamt war es wieder ein aufschlussreicher und kurzweiliger Abend wo ein reger Austausch unter den Vorständen stattgefunden hat.

Im Bild zu sehen Dietmar Radener