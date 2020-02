Buntes Treiben auf dem Kinderkarnevalszug in Oberhausen Osterfeld

Endlich ist es für die Jecken in Oberhausen soweit mit dem Kinderkarnevalszug in Osterfeld geht es in die ganz heiße Phase .Traditionel wird mit dem Kinderkarnevalszug der Karneval auf den Straßen eröffner .Tausende Karnevalisten säumten die Straßen und warteten auf Popkorn und Kamelle.