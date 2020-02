Der Propst als Putzfrau

Und wieder waren die wilden Weiber los: Die kfd der Gemeinde Herz-Jesu in Oberhausen-Sterkrade feierte auch in diesem Jahr ihre drei Karnevalssitzungen (alle ausverkauft). Und wie schon in den letzten Jahren war die Stimmung prächtig.

Das mehrstündige Bühnenprogramm bot eine gelungene Mischung aus Büttenreden, Sketchen, Tanz und Musik. Höhepunkt aber dürfte für viele erneut der Auftritt von Propst und Stadtdechant Dr. Peter Fabritz gewesen sein, der als Putzfrau "Elvira Klawuttke" augenzwinkernd auch die katholische Kirche auf die Schippe nahm.