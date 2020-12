Die Stadtbibliothek Oberhausen hilft der Tiertafel Oberhausen bei der Versorgung der tierischen Mitbewohner. Tierfreunde werden in Form von Futterspenden um Unterstützung gebeten.

Eine wirklich tolle Idee. Menschen sind durch die Corona-Krise finanziell an ihre Grenzen gestoßen. Es muss auf jeden Cent geachtet werden. Die laufenden Kosten gehen weiter, also auch die Ausgaben für ihre Tiere.

Die Zentralbibliothek und die Zweigstelle in Sterkrade nehmen dankend ihre Futterspenden entgegen. Diese können eigentlich bis zum 19.12. abgegeben werden. Jetzt soll es ja ab Montag (14.12.) einen neuen Lockdown geben. Ob und in wie weit die Bücherei dann noch (für die Spendenannahme) geöffnet ist, steht noch nicht fest.

Vielleicht ist es dann nicht mehr möglich Futterspenden abzugeben.

Deshalb möchte ich euch bitten: Wenn ihr die Aktion unterstützen möchtet, gebt eure Spenden morgen noch ab.

Vielleicht ist es nächste Woche schon zu spät.

Die Zentralbibliothek hat morgen am Samstag von 10:30 bis 13:30 Uhr geöffnet, die Bibliothek Sterkrade von 10 bis 13 Uhr.

Also, helfen wir den Tieren und somit natürlich auch den Menschen/Besitzern.

Ein großes DANKESCHÖN an alle, die diese Aktion bereits unterstützt haben und noch unterstützen werden.

"Wer meint, Glück könne man nicht anfassen, hat noch nie ein Tier gestreichelt."