Viele ältere Menschen haben Berührungsängste mit digitalen Endgeräten und Medien. Dabei braucht es oft nur etwas Mut und Unterstützung, damit sich eine für sie neue Welt auftut. Der Gewinn ist die Verbindung zu Familien und Freunden, der Austausch von Fotos und Medien sowie neue Wege der Kommunikation zu Ärzten, Behörden und Informationsabfragen.

Mit dem Projekt BfB – Digital (Bürger*innen für Bürger*innen – Digital) möchte das DRK Oberhausen dazu beitragen, diese Kompetenzen bei älteren Menschen zu stärken und ist daher auf der Suche nach Ehrenamtlichen, die die Senior*innen in die digitale Welt und den Umgang mit Endgeräten einführen möchten.

Im Projekt werden über eine hauptamtliche Koordination und Begleitung Ehrenamtliche zunächst für die Aufgabe geschult und betreuen dann Senior*innen in kleinen Gruppen oder im Einzelkontakt. Je nach Wunsch gestaltet sich dies im Rahmen von Treffen in Schulungsräumen des DRK Oberhausen oder durch Hausbesuche. Ziel ist es, auf den individuellen Bedarf der Senior*innen gezielt einzugehen und dabei deren Wünsche, Vorkenntnisse, körperliche Einschränkungen und Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen.

Geschult wird auf allen digitalen Endgeräten, wie Smartphone, Notebook oder Laptop, je nach Wunsch. Dabei können die bereits vorhandenen Geräte zum Einsatz kommen oder Leihgeräte zur Verfügung gestellt werden. Auch ein Zugang zum Internet wird ermöglicht. Die wichtigsten digitalen Tools und Angebote in Oberhausen werden außerdem aufgezeigt, insbesondere Zugänge zu Behörden und Ärzten.

Das DRK Oberhausen lädt am 28.08.2021 um 10 Uhr zu einer Auftaktveranstaltung ein, in welcher insbesondere Bürger*innen, die durch eine ehrenamtliche Tätigkeit die Schulungen unterstützen möchten, umfassende Informationen erhalten sollen.

Unter der Mobilnummer 0151 – 55 166 434 ist die Projektleitung des DRK Oberhausen Frau Vera Höger für weitere Fragen und Anmeldungen erreichbar. Auch an einem Schulungsangebot interessierte Senior*innen melden sich gerne unter der genannten Rufnummer.

Das Projekt wird gefördert durch Mittel der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW im Rahmen des Sonderprogramms „Zugänge erhalten – Digitalisierung stärken“ und ist für die Teilnehmenden kostenlos.