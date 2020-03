Nach der großen Jubiläumsfeier im Vorjahr geht das Vereinsleben beim VfL Bergheide wieder seinen gewohnten Gang. Bei der diesjährigen gut besuchten Jahreshauptversammlung konnte der 1. Vorsitzende Willi Dickhoff zufrieden auf das vergangene Jahr zurückblicken. Neben den sportlichen Erfolgen hob er besonders den großen familiären Zusammenhalt innerhalb des Vereins hervor. Selbst wenn man sportlich nicht mehr aktiv sein kann, bleibt man dem Verein treu und pflegt die Kontakte und Freundschaften.

21 Jubilare



Auch in diesem Jahr konnte er jetzt wieder 21 Vereinsmitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft mit der silbernen und goldenen Vereinsnadel auszeichnen. Teilweise gehören die Vereinsmitglieder bereits 30, 40, 70 oder sogar 75 Jahre dem Verein an.

Dies zeigt, dass der VfL Bergheide für sie zum festen Bestandteil ihres Lebens geworden ist.

Willi Mattler gehört seit 75 Jahre zum VfL und somit zum Urgestein.

Gleich 4 Mitglieder sind bereits seit 70 Jahren dabei. Jürgen Binnenbruck, Willi Dickhoff, Günter Merfeld und Herbert Wehner fanden bereits 1950 den Weg zum VfL Bergheide und blieben ihm bis heute treu. Für so viel Treue gab es nun die goldene Vereinsnadel samt Urkunde und eine Flasche Wein.

Ursula di Lorenzi, Horst Sattler und Walter Schröder wurden für 40 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Hans Angenendt, Ellelore Angenendt, Ursula Goris, Marianne Keller und Ursula Spiegelhoff gehören dem Verein auch bereits seit 30 Jahren an.

Das klassische Jubiläum mit 25 Jahren feierten Christa Böhner, Gerd Hölter, Erika Kühnel, Christel Lammsfuß, Sandra Langen und Hans Tegethoff.

Ursula Mürmann und Sabine Zell wurden für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt.

Alle Jubilare erhielten für ihre Vereinstreue die Ehrennadel und eine Flasche Wein.

Olaf Ortmann erhielt für besondere Verdienste um den Verein den Josef-Pähler-Gedächtnis-Pokal.

Einstimmige Wiederwahl



Nachdem die Ehrungen vorüber waren wurde nach Aussprache über den vorgelegten Kassen- und Geschäftsbericht der Vorstand einstimmig entlastet. Auch nach der großen Jubiläumsfeier ist der Verein finanziell solide aufgestellt, und steigende Mitgliederzahlen sorgen für optimistische Zukunftsaussichten. Anschließend wurden dann noch die diesjährigen Neuwahlen durchgeführt. Willi Dickhoff stellte sich erneut zur Wahl für den 1. Vorsitzenden und wurde einstimmig wiedergewählt. Zum 2. Geschäftsführer wurde Reinhard Schlutius ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Neu gewählt wurde Gudrun Stockmann zur Beisitzerin. Susanne Velling steht nun als Kassenprüferin zur Verfügung.

Zwei neue Ehrenmitglieder

Der Vorstand schlug dann noch Carla Heitmann-Poeten und Bernhard Thülig für die Ehrenmitgliedschaft vor. Beide sind ehrenamtlich seit vielen Jahren unermüdlich für den Verein tätig und haben sich als Geschäftsführerin bzw. Kassierer in ungezählten Arbeitsstunden um den Verein besonders verdient gemacht. Dieser Vorschlag fand großen Beifall bei der Versammlung und wurde anschließend einstimmig beschlossen.