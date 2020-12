Der Vorstand des Styrumer Bürgervereins hat überlegt, was zum Ende des Jahres, in dem so viele Aktivitäten, wie z.B. die Jahreshauptversammlung, Bürger-Stammtische, Tagesfahrten, Maifahrt, Adventsfahrt usw. ausfallen mussten, als besondere Aktion möglich wäre.

Man hat sich entschlossen mit dem Weihnachts-Rundschreiben Blumengutscheine an alle Mitglieder zu verteilen. Mit diesem Gutschein konnten jeweils 2 Christsterne im Blumen- und Geschenkeladen von Anke Kamolz-Schiedung auf der Josefstraße / Bergmannstraße abgeholt werden.

400 Christsterne verteilt



Ein Christstern war für die jeweils eigene Wohnung gedacht. Der 2. Christstern sollte an eine Nachbarin bzw. einen Nachbarn oder eine Freundin bzw. einen Freund weitergeben werden. Unsere Absicht war es, mit unserer Aktion einen Blumengruß an Menschen weiterzugeben, die besonders unter den corona-bedingten Einschränkungen in diesem Jahr gelitten haben und denen man mit einem Blumengruß eine große Freude bereiten könnte. Jedem Christstern lag auch ein Weihnachtsgruß des Styrumer Bürgervereins bei.

Die Aktion ist mit viel Begeisterung und Anerkennung angenommen worden. Hier zeigte sich wieder einmal das gute Miteinander im Stadtteil. Ältere Menschen, die die Blumen nicht mehr selbst abholen konnten, wurden von Nachbarinnen / Nachbarn bzw. Freundinnen / Freunden versorgt, die dann als „Botschafter der guten Sache“ fungierten.

So fanden insgesamt fast 400 Christsterne einen neuen Platz in unserem Stadtteil Styrum, um so den Festtagen einen besonders schönen Rahmen zu geben. Die restlichen Christsterne, die nicht abgeholt wurden, haben wir dann an das Vincenzhaus, das Altenwohn- und Pflegeheim in unserem Stadtteil Styrum, gespendet. Dort sollen die Christsterne die Zimmer und die Gemeinschaftsräume der Bewohnerinnen und Bewohner sowie die Aufenthaltsräume des Pflege- und Servicepersonals verschönern. So erhalten z.B. auch die Bewohner einen Blumengruß, die über die Festtage keinen Besuch erhalten werden.

Fotos: Styrumer Bürgerverein