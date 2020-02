Endlich hieß es wieder Rab Rab Rab

Eine Prunksitzung jagt die andere so auch am letztem Wochenende bei der KG Sterkrader Raben.

In der Tanzschule Mettler war es für den Stadtprinzen a.D Clemens Rüter endlich wieder soweit er hatte das Mikro wieder in seinen Händen und startete die Sitzung mit einem lautstarken Rab Rab Rab den Ruf der Raben .Es war ein kurzweiliges Programm in der die Garden der Sterkrader Raben zeigten das sie sich weis Gott nicht hinter den großen Garden des Oberhausener Karneval verstecken müssen. Man hörte im Tanzsaal immer wieder das diese Garde nach wie vor auf dem Nivau der letzten Session tanzten , dort waren sie wie allen bekannt sein sollte die Prinzengarde.Mit den Gästen und den Tollitäten der Stadt wie unter anderem dem Dreigestirn mit Prinz Chris I feierten und schunkelten die Gäste der KG Sterkrader Raben bis in die Nacht hinein.