An alle Freunde des Karnevals,

in dieser trostlosen Zeit, in der wir auf viele Veranstaltungen unterwegs wären, sitzen wir jetzt überwiegend zu Hause.

Habe, hoffentlich zu Eurer Freude, aus ca. 48.000 Bilder versucht, mit einigen Bildern, die zurückliegenden Jahre in mehren Teilen wieder in Erinnerung zu rufen.

Hoffe es gefällt Euch.

Bleibt oder werdet wieder gesund.

Mit karnevalistischen Gruß

Udo Lütkemeier