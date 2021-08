In der Kooperation der Stadt Oberhausen und dem Hauptausschuss Groß-Oberhausener Karneval 1954 e.V hat es am vergangenen Sonntag eine gemeinsame Impfaktion auf der SSB Sport und Freitzeitanlage an der Lindnerstrasse stattgefunden.

Unter dem Motto „Erst IMPFEN ,dann FEIERN „ konnte sich jeder der wollte ohne Termin impfen lassen. In erster Linie wurden mit dieser Impf Aktion die Kinder ab 12 Jahren sowie die Jugendlichen der Stadt Oberhausen und natürlich auch der Karnevalsvereine unserer Stadt angesprochen. Jeder der sich Impfen lassen wollte ob Erstimpfung oder auch der Zweitimpfung

war willkommen. Moralisch unterstützt wurden die geimpften Personen vom designierten Stadtprinzen Jörg I (Jörg Becker) und seinem Team.

Die angestrebte Imfzahl war natürlich die närrische 111 die zusammen mit der Kinder u.Jugendärztin Susanne Zender sowie dem verantwortlichen Arzt der Impf Aktion Doktor Heiner Vogelsang übertroffen wurde.