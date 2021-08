Auf der Hüpfburg toben, malen, basteln und mit anderen Kids Fußball gucken – klingt das nicht nach einem tollen Nachmittag? Das alles und noch viel mehr erwartet Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren am Samstag, 14. August, bei der Eröffnung des Rasmus Kids Clubs bei RWO.

Das Los hat entschieden und 15 glückliche Kids dürfen den neuen Kinder-Club der Energieversorgung Oberhausen AG (evo) beim ersten Heimspiel des RWO auf Herz und Nieren testen. Vor und nach dem Spiel werden die Kinder betreut, spielen zusammen und schließen neue Freundschaften. Das Spiel schauen sie dann gemeinsam auf dem exklusiven evo-FAMBLOCK – Stadionwurst natürlich inklusive! Auch für alle anderen kleinen Stadiongäste gibt es vor dem Clubraum ein buntes und lustiges Kinderprogramm zu erleben: Auf der Rasmus-Hüpfburg dürfen sich alle Kinder so richtig auspowern – die evo achtet natürlich darauf, dass sich die Kinder vorher ihre Hände desinfizieren und jeweils nur drei Kinder gleichzeitig auf der Hüpfburg springen. Außerdem können sich alle Kids ein cooles Airbrush-Tattoo abholen und zusammen mit ihren Familien ihr Glück am Glücksrad herausfordern. Vorbeikommen lohnt sich also auf jeden Fall. Los geht's um 13 Uhr.

Am 4. September geht es dann bereits weiter! Ab sofort hat der Rasmus RWO Kids Club zu allen 14 Uhr-Heimspielen der Kleeblätter geöffnet! Tickets können vorab in der Geschäftsstelle des RWO für 19,04 Euro erworben werden. Alle Einnahmen werden am Ende der Saison für einen guten Zweck gespendet.

Alle Infos gibt es online unter https://www.evo-energie.de/rasmus-club.