"Die 2.760 Pakete der Paketaktion für Tadschikistan wurden inzwischen von unserer Partnerorganisation an bedürftige Familien und Einrichtungen verteilt.", heißt es seitens Friedensdorf International in Dinslaken.

In den vergangenen Jahren wurde die Bevölkerung gebeten, Lebensmittel wie Schokolade in die Pakete zu packen, mit denen man den Menschen in Tadschikistan eine Freude machen kann. In 2020 waren jedoch Grundnahrungsmittel besonders wichtig, da die Bevölkerung aufgrund der Corona-Pandemie in erster Linie unter Hunger leidet.

"Enorme Hilfe und Stütze"

„Die Paketaktion ist eine enorme Hilfe und Stütze für die armen und kinderreichen Familien hier in Tadschikistan. Wir konnten den Hunger zahlreicher Menschen durch die Paketaktion stillen. Gerade in der jetzigen Zeit der Corona-Pandemie ist diese Unterstützung gefragter denn je gewesen“, berichtete der tadschikische Partner des Friedensdorfes, Safar. „Wir können gar nicht in Worte fassen, wie hilfreich die Pakete sind und wie dankbar wir sind“, ergänzte er.

Hintergrund

Im Herbst 2020 beteiligten sich viele engagierte Bürger an der Lebensmittel-Paketaktion für Tadschikistan. Darunter waren auch Schulen, Vereine und Gemeinden, die fleißig Pakete gepackt haben. Im Dezember 2020 sind die Lebensmittelpakete in Tadschikistan angekommen und wurden vor Ort verteilt.

Über "Friedensdorf International"

Seit 1967 hilft Friedensdorf International verletzten und kranken Kindern aus Kriegs- und Krisengebieten. Kinder werden zur kurzfristigen medizinischen Behandlung nach Europa geholt und weltweite Projekte verbessern die medizinische und humanitäre Versorgung in den Heimatländern. Die friedenspädagogische Arbeit des Friedensdorfes fördert zudem soziales Bewusstsein und Engagement. Finanziert wird diese Arbeit nahezu ausschließlich aus Spenden und Mitgliedsbeiträgen - sie ist als mildtätig anerkannt und trägt das DZI-Spendensiegel.

Spendenkonten



Stadtsparkasse Oberhausen, IBAN:DE59 3655 0000 0000 1024 00

SWIFT-BIC: WELADED1OBH

Niederrheinische Sparkasse RheinLippe, IBAN: DE91 3565 0000 0000 1111 53

SWIFT-BIC: WELADED1WES