Die Große Osterfelder Karnevalsgesellschaft 1906 e.V. hielt ihre Jahreshauptversammlung am 24.08.21 in der Sankt Jacobus Kirche. Unter Einhaltung der 3G Regelung und einem vorbildlichen Hygienekonzept von Tobias Fleckner war es trotz der vielen Themen eine schöne Veranstaltung in lockerer Atmosphäre.

Nach einer nicht stattgefundenen Session 2020/2021 freut sich die GOK auf die kommende Karnevalssession. Gewählt wurden auch einige neue Vorstandsmitglieder und Alte bestätigt:

• 1. Vorsitzender - Stefan Diebels

• 2. Vorsitzender - Michael Dehen

• 1. Schatzmeister - Fabian Lücking

• 1. Geschäftsführerin - Tanja Schultz

• Präsident - Michael Dehen

• Vize Präsident - Andreas Zwick

• Zugleiter - Michael Vennemann

• 2. Schatzmeisterin - Markus Pompe

• 2. Geschäftsführerin - Nicole Krenscher

• Organisationsleiter - Jan Pitsch

• Pressewart - Oliver Nix

• Schriftführerin - Elke Pompe

• Andreas Bruckert - Senatspräsident

• Nicole Maurer - Kinderprinzenbegleitung

• Ina Diebels - Kinderprinzenbegleitung

• Gabi Pitsch - Kinderprinzenbegleitung

Größtes Novum ist wohl die überarbeitete Satzung, die das Engagement der Jugend mehr mit einbezieht. Man blickt zuversichtlich in die Session 2021/2022 und freut sich auf die kommende fünfte Jahreszeit. Gut organisiert kann der Karneval in Oberhausen starten.