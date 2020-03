Der Kleingartenverein Oberhausen Süd e.V. hat seine für den 22.März 2020 einberufene Jahreshauptversammlung, auf der auch Neuwahlen des Vorstandes auf der Tagesordnung standen, auf unbekannte Zeit verschoben.

Aufgrund der derzeitigen Situation sehen wir keine andere Möglichkeit als diesen Termin zu verschieben. Angedacht ist, je nach Lage, nunmehr ein Termin nach den Sommerferien zu finden, so der 1. Vorsitzende Josef van Straalen.

Ob das bevorstehende traditionelle Maifest am 01.05.2020 stattfinden wird, werden wir in Kürze, nach Rücksprache mit der Stadt entscheiden. Das wäre natürlich sehr schade, gerade in unserem Jubiläumsjahr haben wir einiges vor, so der Vorstand des KGV. Sollte dieser Termin nicht zu realisieren sein, so werden wir mit einem Sommer,- oder Oktoberfest uns der Oberhausener Bevölkerung präsentieren, so Vorstandsmitglied Andreas Brück.