Der Kleingartenverein Oberhausen- Süd e.V. am Rechenacker feiert in diesem

Jahr sein 60-jähriges Bestehen. Pächter Manfred Palizewski, ist fast seit der Gründung

dabei und liebt sein kleines grünes Reich wie am ersten Tag.

Im Stechschritt marschiert Palizewski durch die Wege des Kleingartenvereins.

Der 79-jährige ist fit wie ein Turnschuh und hat viel zu zeigen – und zu erzählen.

Immerhin bewirtschaftet er seine 330 Quadratmeter-Parzelle seit mittlerweile 52

Jahren.

„Als ich den Garten 1968 übernommen habe, war das hier ein Rübenacker. Kaum

etwas stand hier“ erinnert sich der rüstige Rentner. Heutzutage führt ein gerader

Weg vom Gartentor vorbei an bunten Blumen, Stauden und gepflegten Beeten zu seiner

stabilen Laube. Das kleine Paradies haben sich Manfred und seine Frau selbst geschaffen.

Wenn der KGV am 14. Februar sein 60-Jähriges Bestehen, im Rahmen einer

großen Jubiläumsfeier, mit seinen Mitgliedern feiert werden alle Parzellen besetzt sein.

„Das ist schon schön, wenn man sieht, wie schön die meisten Grundstücke gepflegt sind

und wie sich jetzt vermehrt junge Familien niedergelassen haben betont Manfred Palizewski.

Hier zeigt er dann stolz auf zwei Grundstücke, die von jungen Familien gepachtet wurden.

„Sehen sie sich das an. Alles bestens gepflegt. Die haben sich das ganz toll hergerichtet“, freut

er sich und gesteht, dass die Regeln aus dem Bundeskleingartengesetz zwar befolgt würden, man den Pächtern damit aber nicht dauernd in den Ohren liege.

„Wir freuen uns über die jungen Leute und sie kümmern sich sehr gut. Da müssen wir jetzt

nicht mit dem Lineal kommen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Auch Steffi Unterhält zählt mit ihrem Mann Kai und ihren Kindern zum „Kleingärtnernachwuchs“.

Die 37-Jährige hat ihre Parzelle 2017 übernommen. Zuhause haben wir leider keinen Garten. Hier kann sich unsere kleine Tochter richtig austoben, sie kann im Sandkasten spielen oder im kleinen "Pool" planschen, freut sich die junge Mutter.

Dass es im Kleingartenverein Regeln gibt, der Garten stets gepflegt werden muss, stört sie nicht. „Unsere kleine Tochter kann spielen und in der Zeit kümmere ich mich um die Pflanzen.

Wenn man jeden Tag etwas macht, ist es nie zu viel auf einmal“, so Steffi, mit einem fröhlichen Lächeln.

Auch Ihr Mann Kai fühlt sich in der Gemeinschaft pudelwohl. Kai bringt sich immer mehr in den Verein ein und wird voraussichtlich in Kürze die Position des Gerätewarts übernehmen.

Pächter Bernhard Goebel, mit fast 88 Jahren „ältestes“ Mitglied des Vereins, freut sich über die neuen Vereinsmitglieder, wünscht sich auch für seinen eigenen Garten irgendwann einen Nachfolger, der die viele Arbeit, die er investiert hat, schätzt und sein Erbe weiterführt.

Denn sein Kleingarten liegt ihm am Herzen. „Aber so lange ich noch stehen kann, möchte ich

weiter machen. Und noch fühle ich mich gut“, sagt er kämpferisch.

„Wir haben allen Grund, unser Jubiläum groß zu feiern“, sagt der scheidende

Vereinsvorsitzende Josef von Straalen mit Stolz. „Bei uns stimmt das Klima in der

Anlage, die Leute verstehen sich prima, hier funktioniert Gemeinschaft.

Ich bin stolz darauf das Amt des 1.Vorsitzenden im Jubiläumsjahr in neue Hände

geben zu dürfen. Die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft unseres Vereins sind

gestellt.

Programmfahrplan

Am Freitag den 14.02.2020 feiert der KGV, mit seinen Mitgliedern, seine große

Jubiläumsgala in der „Alten Schlosserei“ im Zentrum Altenberg.

Das Fest wird einen würdigen Rahmen bekommen. Das sind wir unseren

Mitgliedern schuldig, so Frank Kemper vom Vorstand des KGV. Ohne eine gelebte Gemeinschaft

ist ein Vereinsleben wie unseres nicht vorstellbar.

Im Rahmen des traditionellen Maifestes am 01.05.2020 präsentiert sich der

Verein der Oberhausener Bevölkerung. Die Planungen hierzu laufen auf Hochtouren, so

Vorstandsmitglied Andreas Brück.

Bereits heute steht fest, dass wieder das Spielmobil Dicker Brummer der Ruhrwerkstatt, eine Hüpfburg und ein Riesencettcar für Gartenrundfahrten zur Verfügung steht.

Für Unterhaltung auf der Showbühne konnte der KGV dieses Jahr einen richtigen

Kracher verpflichten. Mario Maxim, DJ, Entertainer, Moderator und Sänger sorgt für die

richtige Stimmung und einem abwechslungsreichem Showprogramm auf der Showbühne.

Ein eigens gegründetes Organisationsteam arbeitet mit Hochtouren an weiteren

"Highlights" im Jubiläumsjahr.

Der Sonntag 03.05.2020 beginnt ab 10:00 Uhr mit einem Frühschoppen.

Ab 12:00 Uhr wird der Grill angeschmissen.

Wer kann, sollte mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Es stehen zwar Parkplätze rund um die Anlage zur Verfügung, aber aufgrund der erwarteten Besucherzahl des Maifestes kann es doch eng werden am Rechenacker, so die Organisatoren.