Selbstbehauptung & mehr für Kids

KinderSelbstverteidigung

KidsDefense ist ein kompaktes Schulungskonzept für Kinder in verschiedenen Lebensbereichen. Das KidsDefense Konzept ist kein reines Selbstverteidigungssystem, sondern umfasst ein reichhaltiges Angebot an: Bewegungsmöglichkeiten, z.B. wie positioniere ich mich in einer Gefahrensituation ? o.ä., mit Schwerpunkt auf selbstsichere Selbstbehauptung, wodurch Ihr Kind zu einer aufrechten und willensstarken Persönlichkeit heranwachsen kann.

Die speziellen Unterrichtsinhalte und Prüfungs-Übungsinhalte werden mit Hilfe von Spielen und Wettbewerben kindgerecht umgesetzt, wodurch jedes einzelne Kind gefördert wird und schnell Fortschritte erkennbar werden. Eine weitere positive Nebenerscheinung, die Sie feststellen werden, ist, dass Ihr Kind den respektvollen, freundlichen und höflichen Umgang mit seinen/Ihren Mitmenschen lernt.

Sie wollen mehr erfahren, dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite:

www.weng-tjun.de