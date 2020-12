Durch einen Zeitungsartikel auf den Circus Busch aufmerksam geworden , der durch Corona bei uns gestandet ist und dringen für die Tiere Futterspenden benötigt, starteten 7 Kindertagespflegestellen ( Anja's Bimmelbahn, das Wunderland, der Fehenpalast, das Kinderreich, die kleinen Strolche, die Revierfrösche und die Rasselbande ), eine große Sammelaktion bei den Eltern der Tageskinder, Freunden und Familie so das die stolze Summe von 320€ zusammen kam.

Beim Großeinkauf in einem bekannten Zooladen (der noch einen Preisnachlass von 10% gab) und einem Landhandel in Ress, konnten 2 große Autos bis unters Dach mit Futtersäcken, Obst, Gemüse und Leckerchen für die Tiere beladen werden.

Auch für die Kinder und die Mitarbeiter des Circus gab es Spielsachen und Süßigkeiten, den auch sie sollten nicht vergessen werden.

Bereits im Dunkeln fuhren die Autos aufs Circus Gelände auf, wo auch gleich fleißige Hände halfen die Spenden mit einem kleinen Bagger auszuladen und bei einem langen Gespräch mit dem Circus Direktor erfuhr man das Klein und Groß, ab 10 Uhr Morgens, gerne vorbei kommen dürfen um die Tiere mit Möhren, Salat, Äpfeln und anderen Leckerchen Spenden zu füttern.

Auch weiterhin ist der Circus sehr dankbar für jede Spende, denn bisher ist nicht absehbar wie lange sie nicht auftreten dürfen, um ihren Lebensunterhalt wieder selbstständig decken zu können.