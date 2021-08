Am Mittwoch den 11.August empfängt der Kleingartenverein Oberhausen Süd das Team der Lokalzeit Ruhr in der Anlage am Rechenacker in Oberhausen.

Es wird ein Bericht entstehen, der das gemeinschaftliche Miteinander innerhalb einer Kleingartenanlage widerspiegeln soll. Die Pächter berichten u.a. über Auflagen und deren Umsetzung innerhalb des Vereins. Sicherlich wird auch das Bundeskleingartengesetz eine Rolle spielen. Auch hierzu haben die Pächter das Wort und können Ihre Meinung kundtun.

Die Ausstrahlung des Beitrags erfolgt dann am Donnerstag den 12.08.21 um 19:30 Uhr im WDR.

Als Studiogast wird dann der 1. Vorsitzende des Kreisverband der Kleingärtner Oberhausen e.V. Herr Heinz Binder den Moderatoren Rede und Antwort stehen.